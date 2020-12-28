سعر اليورو اليوم الإثنين 28-12-2020 في البنوك المصرية

صعد سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم بشكل طفيف على مستوى البيع، مدفوعا بارتفاع المؤشر على المستوى العالمي مقابل سلة العملات الأجنبية، نتيجة ضغوط الطلب على العملة الأمريكية.

وارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين بقيمة قرش على مستوى الشراء، و3 قروش على مستوى بيع العملة الأوروبية على تعاملات أمس الأحد، لتصل إلى 19.09 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وبحسب أخر التحديثات على شاشات التداول فى بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي، استقرت العملة الأوروبية على مستوى الشراء، وارتفعت قرشا على مستوى البيع، لتصل إلى 19.03 جنيه للشراء، و19.21 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعلى الجانب الآخر، صعد سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري في البنك الأهلي المصري، 3 قروش على مستوى عن تعاملات أمس ليصل إلى 19.05 جنيه للشراء، و19.25 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وبعد انخفاض دام 3 أيام داخل المصرف العربي الدولي للعملة الأوروبية .. ارتفع صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري، 4 قروش على مستوى الشراء وقرشان على البيع لتصل إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي

فيما يخص السعر داخل البنك العربي الأفريقي الدولي .. فقد ارتفع أكثر من 7 قروش على مستوى الشراء والبيع لتظهر شاشة التداول وصول السعر إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.26 جنيه، عن تعاملات أمس. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

ارتفع سعر اليورو أربعة قروش جديدة فى أكبر مصرف تجاري في السوق المصرية البنك التجاري الدولي عن تعاملات أمس، ليصل إلى 19.06 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما أظهر تقرير المنصة الإلكترونية لجريدة “المال” ارتفاع سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية، ليصل إلى 19.04 جنيه للشراء، و19.26 للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

كما ارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري قرشين على مستوى البيع في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر مقابل الجنيه، ليصل إلى 19.07 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

أقل سعر لشراء اليورو في مصر

فيما يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أقل مستوى لشراء العملة الأوروبية داخل السوق المصرفية المصرية عند مستوى 19.04 جنيه.