سعر اليورو اليوم الإثنين 28-11-2022 فى نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه

شهد سعر اليورو اليوم الإثنين 28-11-2022 مقابل الجنيه المصرى فى نهاية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى تباينا في أسعار الشراء والبيع، ووصل إلى 25.66 جنيه للشراء، و 25.74 جنيه للبيع ، وفقا لتقارير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصرى» الأخير، ويعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربى

وصل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى إلى 25.43 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبى التجارى

بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصرى، 25.33 جنيه للشراء، و 25.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

حقق سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى، 25.34 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي فى البنك المصرى الخليجى

سجل سعر اليورو في البنك المصرى الخليجى، أمام الجنيه المصرى، 25.40 جنيه للشراء، 25.82 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

قدر سعر اليورو اليوم في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى بــ 25.37 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى

شهد سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصرى 25.33 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف العربى الدولى

وصل سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصرى إلى 25.35 جنيه للشراء، و 25.67 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلى القطرى

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصرى 25.37 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى 25.33 جنيه للشراء، و 25.76 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو اليوم في بنك المشرق، أمام الجنيه المصرى، 25.38 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلى المصرى

قدر سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى بــ 25.33 جنيه للشراء، و 25.76 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

شهد سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصرى، 25.52 جنيه للشراء 25.88 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامى

وصل سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصرى إلى 25.41 جنيه للشراء، و 25.56 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصرى 25.34 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع.