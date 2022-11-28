سجل سعر اليورو اليوم الإثنين 28-11-2022، ببداية التعاملات في البنوك المصرية، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 25.24 جنيه للشراء، و 25.33 للبيع، بحسب متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بالبنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي أسعار صرف عملة أوروبا في البنوك الإسلامية والعربية والحكومية والخاصة والأجنبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في أفرع البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، إلى 25.32737 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، حقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 25.39 جنيه للشراء، و 25.63 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري

أما سعر اليورو في البنك الأهلي القكري، بلغ مستوى صرف عند: 25.39 جنيه للشراء، و 25.59 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 25.38 جنيه للشراء، و 25.64 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، إلى 25.35 جنيه للشراء، 25.63 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

أما سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، سجل مستوى صرف عند: 25.35 جنيه للشراء، 25.63 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 25.35 جنيه للشراء، و 25.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وحقق سعر اليورو في بنك مصر، مستوى صرف عند: 25.35 جنيه للشراء، و 25.58 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر اليورو مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 25.39 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، بـ 25.35 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري، بـ 25.42 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في المصرف المتحد، إلى 25.35 جنيه للشراء، و 25.63 جنيه للبيع.