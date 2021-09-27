سعر اليورو اليوم الإثنين 27-9-2021 في مصر

مستقرًا في بداية التعاملات

أبقي سعر اليورو اليوم الإثنين 27 -9-2021، على استقراره في بداية التعاملات مقابل الجنيه داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.345 للشراء، و18.466 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

جاءت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.27 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه المصري عند 18.27 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وفيما يخص مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة جاء عند 18.27 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ومن ناحية أخرى تداول سعر صرف اليورو في التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري عند 18.26 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

فيما بلغت مستويات أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري مستوى 18.30 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

جاء سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، خلال نهاية تعاملات اليوم.