بنـــوك

سعر اليورو اليوم الإثنين 27-9-2021 في مصر

مستقرًا في بداية التعاملات
فاطمة إمام 11:03 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21 11:03 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أبقي سعر اليورو اليوم الإثنين 27 -9-2021، على استقراره في بداية التعاملات مقابل الجنيه داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.345 للشراء، و18.466 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

جاءت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.27 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع

اقرأ أيضا  تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه المصري عند 18.27 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وفيما يخص مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة جاء عند 18.27 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الأربعاء 22-9-2021 في مصر
عملة اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ومن ناحية أخرى تداول سعر صرف اليورو في التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري عند 18.26 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

فيما بلغت مستويات أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري مستوى 18.30 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-9-2021 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

جاء سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، خلال نهاية تعاملات اليوم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر الدولار اليوم الإثنين 27-9-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 11:01 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

«الأهلي» و«مصر» يوقعان عقد تمويل مشترك بقيمة 2.5 مليار جنيه لإحدى شركات بالم هيلز

‫محمود الصباغ‬‎ 10:38 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

«الأهلي» و«مصر» و«القاهرة» تطلق صندوقا لدعم التكنولوجيا المالية والابتكار برأس مال يتجاوز المليار جنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 10:31 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 27 سبتمبر2021

محمد عبد السند 9:57 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

أسعار العملات اليوم الاثنين 27-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 9:00 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 27-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 9:00 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21