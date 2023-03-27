سعر اليورو اليوم الإثنين 27-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في ميد بنك
قدّر ميد بنك، سعر
سعر اليورو في بنك بلوم مصر
وبلغ سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 33.04 جنيه للشراء، مقابل 33.54 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
وفي بنك قناة السويس، حقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.15 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
طرح بنك الاستثمار العربي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.05 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
أما سعر اليورو في بنك مصر، بلغ مستوى صرف عند: 33.06 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
وقدّر بنك سايب، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.17 جنيه للشراء، و 33.36 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري
وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى 33.04 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية
وحقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.17 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
وسجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 33.16 جنيه للشراء، و 33.36 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي القطري
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، بلغ مستوى صرف عند: 33.16 جنيه للشراء، و 33.36 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
وطرح المصرف المتحد، سعر
سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري
وعرض بنك أبوظبي التجاري، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.16 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.