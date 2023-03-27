سعر اليورو اليوم الإثنين 27-3-2023 أمام الجنيه بختام عمليات التداول

بلغ سعر

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

اليوم الإثنين 27-3-2023 ، متوسط 33.19 جنيه للشراء، و33.31 للبيع، أمام الجنيه، بختام عمليات التداول البنكية، وفقاً لما جاء بالتقرير الصادر عن البنك المركزى المصرى بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية المنشور على الموقع الإلكترونى، وعقب جولة بين المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وبناء على ما يُعرض بشاشات التداول اللحظى المنتشرة بالبنوك المحلية والأجنبية والعربية.

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه، 33.04 جنيه للشراء، و33.26 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكان والتعمير

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكان والتعمير، أمام الجنيه، 33.21 جنيه للشراء، و33.35 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى

وجاء سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه، عند 33.04 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وشهد سعر اليورو في بنك قناة السويس، أمام الجنيه، 33.15 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

ووصل سعر اليورو في بنك المشرق، أمام الجنيه، إلى 33.16 جنيه للشراء، و33.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

وثبت سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه، عند 33.16 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبى في بنك الكويت الوطنى

وتوقف سعر

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

فى بنك الكويت الوطنى، أمام الجنيه، 33.15 جنيه للشراء، و33.37 للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه، 33.15 جنيه للشراء، و33.37 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى

وجاء سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه، إلى 33.22 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه، 33.15 جنيه للشراء، و33.37 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى – مصر

ووصل سعر

اليوم في البنك الأهلى الكويتى – مصر، أمام الجنيه، 33.13 جنيه للشراء، و33.73 للبيع.