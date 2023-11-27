سعر اليورو اليوم الإثنين 27-11-2023 أمام الجنيه فى الختام

صعد سعر اليورو اليوم الإثنين 27-11-2023 في ختام التعاملات بالبنوك العاملة في مصر، بحسب آخر تحديث على المواقع الرسمية للمصارف في السوق المحلية، إضافة إلى شاشات التداولات اللحظية، ليصل متوسط سعر وحدة النقد الأوروبية إلى 33.77 جنيه للشراء، و33.79 للبيع، وفق آخر تحديثات البنك المركزي المصرية على صفحة رصد متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المحلية المصرية، لتعرض المال في تقريرها التالي رصدًا لسعري شراء وبيع العملة الأوروبية في السوق الرسمية والتي جاءت عند:

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

تحرك سعر اليورو اليوم بشكل طفيف أمام نظيره المصري داخل فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي لـ 33.76 جنيه للشراء، و 33.90 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

بلغ سجل سعر اليورو مقابل أمام نظيره المصري داخل فروع بنك القاهرة مستوى 33.71 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

ارتفع سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع بنك الكويت الوطني إلى 33.71 جنيه للشراء، و 33.90 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك بلوم مصر إلى 32.86 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك مصر عند مستوى 33.60 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية بموقع البنك الأهلي المصري مستوى 33.60 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في المصرف المتحد

جاء سعر اليورو اليوم أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك المصرف المتحد عند مستوى 33.54 جنيه للشراء، و 33.91 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك الكويت الوطني مستوى 33.71 جنيه للشراء، و 33.90 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

في الختام.. وصل سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع بنك الإسكندرية إلى 33.71 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB

جاء سعر اليورو اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع بنك SAIB في الختام عند 33.71 جنيه للشراء، و 33.92 للبيع.