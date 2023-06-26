سعر اليورو اليوم الإثنين 26-6-2023 مقابل الجنيه عشية عطلة عيد الأضحى

تباين سعر

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي

اليوم الإثنين 26-6-2023 بالشراء والبيع ، أمام العملة المحلية، بنهاية عمليات التداول المصرفية بآخر يوم عمل بالبنوك قبل البدء في عطلة رسمية تستغرق 7 أيام بمناسبة عيد الأضحي المبارك وذكرى 30 يونيو، وجاء متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي بقيمة 33.65 جنيه للشراء، مقابل 33.77 للبيع، وفقاً للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

أظهرت شاشات التداول المتواجدة بالمصرف العربي الدولي سعر اليورو اليوم، أمام العملة المحلية، 33.63 جنيه للشراء، 33.74 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك مصر

أوضحت ماكينات الصراف الألى في بنك مصر سعر اليورو، أمام العملة المحلية، بقيمة 33.48 جنيه للشراء، 33.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

عرض موقع الإلكتروني لبنك سايب سعر اليورو، أمام العملة المحلية، عند 33.59 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

قدرت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري سعر

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول مصر

، أمام العملة المحلية، بقيمة 33.48 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

بلغ سعر اليورو كما جاء في الموقع الإلكتروني لبنك كريدي اجريكول مصر، أمام العملة المحلية، 33.58 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.

سعرعملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

توقف سعر اليورو في موقع المصرف المتحد على شبكة الإنترنت، أمام العملة المحلية، عند 33.48 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

ثبت سعر اليورو بماكينات الصراف الألى في البنك التجاري الدولي، أمام العملة المحلية، 33.58 بقيمة جنيه للشراء، 33.80 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك البركة

أعلنت شاشات التداول في بنك البركة سعر اليورو، أمام العملة المحلية، بقيمة 33.61 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

في حين سجل موقع بنك أبو ظبي التجاري سعر اليورو، أمام العملة المحلية، بقيمة 33.61 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر

اليوم بالموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر، أمام العملة المحلية، 33.59 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.