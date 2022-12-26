سعر اليورو اليوم الإثنين 26-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

تباين سعر اليورو اليوم الإثنين 26 -12-2022 بين الانخفاض والارتفاع والاستقرار مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووفقا للتقرير الأخير لمتوسط سعر الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصرى»، وصل إلى 26.21 جنيه للشراء، و 26.30 جنيه للبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالى أسعار صرف عملة الإتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى القطرى

سجل سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه المصري 26.17 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك المشرق

طرح سعر اليورو في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بــ 26.19 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

شهد سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري 26.14 جنيه للشراء، و 26.32 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

سعر اليورو اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري وصل إلى 26.13 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

و سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري بلغ 26.14 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى

أما سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري قدر بــ 26.14 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

حقق سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري 26.20 جنيه للشراء، و 26.30 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

عرض سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بــ 26.17 جنيه للشراء 26.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري سجل 26.19 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

وسعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري طرح بــ 26.17 جنيه للشراء، و 26.32 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامى

شهد سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري 26.21 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري سجل 26.13 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري سجل 26.11 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر اليورو فى البنك المصري الخليجي

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري 26.21 جنيه للشراء، 26.32 للبيع.