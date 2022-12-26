سعر اليورو اليوم الإثنين 26-12-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو اليوم الإثنين 26-12-2022، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، مستوى صرف عند: 26.20 جنيه للشراء، و 26.27 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالسوق مقابل الجنيه المصري في موقع البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التفصيلي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك العربية والحكومية والخاصة والأجنبية وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة داخل الأفرع.

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية، 26.14 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وحقق سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، 26.20 جنيه للشراء، و 26.30 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، إلى 26.14 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك أبوظبي التجاري، 26.14 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

وفي بنك المشرق، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 26.19 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

أما سعر اليورو في بنك سايب، بلغ مستوى صرف عند: 26.14 جنيه للشراء، و 26.32 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

وقدّر ميد بنك، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 26.17 جنيه للشراء، و 26.42 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 26.13 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 26.13 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، إلى 26.17 جنيه للشراء، و 26.32 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 26.19 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، 26.21 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 26.21 جنيه للشراء، و 26.32 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه إلى 26.09 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.