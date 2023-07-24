سعر اليورو اليوم الإثنين 24-7-2023 مقابل الجنيه بالبنوك بعد انتهاء الإجازة

سجل سعر اليوم الإثنين 24-7-2023، انخفاضًا محلوظًا مقابل الجنيه المصري في أول يوم عمل للبنوك بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية وإجازتي رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو، محققًا مستوى صرف عند: 34.59 جنيه للشراء، و 34.71 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وتنشر بوابة جريدة المال تقريرًا عن أسعار عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة بحسب شاشات التداول.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

شهد سعر اليورو اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 34.30 جنيه للشراء، و34.45 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

قدر سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 34.06 جنيه للشراء، و34.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 34.16 جنيه للشراء، و34.49 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

عرض سعر اليورو في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه المصري بـ 34.28 جنيه للشراء، و34.46 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

و سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 34.06 جنيه للشراء، و34.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 34.18 جنيه للشراء، و34.34 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

طرح سعر اليورو اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بـ 34.23 جنيه للشراء، و34.61 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 34.16 جنيه للشراء، و34.50 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 34.29 جنيه للشراء، و34.45 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

و سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 34.29 جنيه للشراء، و34.45 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

شهد سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 34.29 جنيه للشراء، و34.45 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

و سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري قدر بـ 34.19 جنيه للشراء، و34.45 للبيع.