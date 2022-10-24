انخفض سعر اليورو اليوم الإثنين 24-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية بمقدار قرشين في سعر الشراء، و3 قروش في سعر البيع، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري، 19.33 جنيه للشراء، و19.41 للبيع، بحسب تقرير البنك الأحدث الصادر على موقعه الرسمي، وترصد «جريدة المال» في تقرير تفصيلي يومي سعر صرف العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية، في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى 19.25 جنيه للشراء، و19.49 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر، 19.28 جنيه للشراء، و19.49 للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 19.29 جنيه للشراء، و19.51 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك العربي الافريقي الدولي

أظهرت قوائم البنك العربي الافريقي الدولي، وصول سعر اليورو إلى 19.25 جنيه للشراء، و19.51 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في مصرف أبوظبي الإسلامي

قدّر مصرف أبوظبي الإسلامي سعر اليورو، بـ 19.33 جنيه للشراء، و19.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ذكر بنك الإسكندرية، أن سعر اليورو اليوم سجل 19.25 جنيه للشراء، و19.51 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف عملة الإتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

قال موقع البنك التجاري الدولي، إن سعر اليورو وصل إلى 19.27 جنيه للشراء، و19.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 19.26 جنيه للشراء، و19.51 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 19.26 جنيه للشراء، و19.51 للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي القطري

قدّر البنك الأهلي القطري سعر اليورو، بـ19.27 جنيه للشراء، و19.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس، إلى 19.25 جنيه للشراء، و19.51 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، 19.27 جنيه للشراء، و19.51 للبيع.