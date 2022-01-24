سعر اليورو اليوم الإثنين 24-1-2022 في البنوك المصرية

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر اليورو اليوم الإثنين 24-1-2022، مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 17.759 جنيه للشراء، و17.876 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

في بداية التعاملات الصباحية استقرت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر، 17.68 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول عند 17.68 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

على نفس مستويات أمس أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 17.73 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك العربي الإفريقي الدولي.

اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي التحديث الأخير للعملة الأوروبية وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري جاءت عند 17.67 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهرت آخر التحديثات وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.63 جنيه للشراء، و17.87 للبيع أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

كما أظهرت آخر التحديثات وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.71 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 17.70 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، بحسب التحديث الاخير للعملة الأوروبية.