سعر اليورو اليوم الإثنين 23-10-2023 في ختام تعاملات بنوك مصر

جاء سعر اليوم الإثنين 23-10-2023، مستوى صرف متباين مقابل العملة المصرية بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وجاء متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو طبقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري والمنشور بموقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت بقيمة 32.71 جنيه للشراء، و32.81 للبيع.

وتعرض بوابة جريدة المال الإلكترونية أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي عقب جولة بين مواقع البنوك الإلكترونية، وماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، 32.45 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع، بختام تعاملات البنوك.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.50 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 32.67 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة، 32.62 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع، بنهاية التعاملات المسائية.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر في بنك الاستثمار العربي، 32.59 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 32.60 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، 32.50 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي 32.61 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 32.61 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 32.61 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليوم في بنك الإسكندرية، 32.61 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.