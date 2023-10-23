سعر اليورو اليوم الإثنين 23-10-2023 ببداية التعاملات

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين 23-10-2023، مستوى صرف متباين في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر العملة الأوروبية في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 32.67 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، 32.61 جنيه للشراء، و 32.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.51 جنيه للشراء، و 32.70 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وحقق سعر اليورو في المصرف المتحد، 32.45 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.51 جنيه للشراء، و 32.70 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 32.62 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 32.62 جنيه للشراء، و 32.81 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني

وقدر بنك الكويت الوطني، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.59 جنيه للشراء، و 32.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر في بنك الإسكندرية، 32.62 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.67 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

أما سعر اليورو في بنك البركة، حقق مستوى صرف عند: 32.60 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو في بنك بلوم مصر إلى 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي، 32.59 جنيه للشراء، و 32.81 للبيع.