سعر اليورو اليوم الإثنين 22-8-2022 يتراجع في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو اليوم الإثنين 22-8-2022، تراجعًا نسبيًا في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك، ووصل إلى 19.10 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وشركات الصرافة.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم ببنك مصر مقابل الجنيه المصري، 19.02 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 18.97 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB»

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB»، مقابل الجنيه المصري، إلى 19.10 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

حقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.07 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.19 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي الدولي، إلى 19.07 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

وسجل اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 19.06 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، إلى 19.04 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

وحقق سعر اليورو اليوم في بنك البركة مقابل الجنيه المصري، 19.14 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، إلى 19.07 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، 19.10 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه، إلى 19.12 جنيه للشراء، و 19.27 جنيه للبيع.