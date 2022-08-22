سعر اليورو اليوم الإثنين 22-8-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

حقق سعر اليورو اليوم الإثنين 22-8-2022 في بداية التعاملات البنكية المصرفية داخل مصر تراجعًا نسبيًّا وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، حيث بلغ سعر صرف العملة الأوروبية: 19.16 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 19.08 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، 19.10 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي

حقق سعر اليورو بالبنك العربي الأفريقي أمام الجنيه المصري، 19.07 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، إلى 19.12 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي مصر

وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي: 19.19 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر صرف اليورو في بنك الاستثمار العربي: 19.47 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

وحقق سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية: 19.12 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، 1919 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 19.19 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك البركة

وفي بنك البركة وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.14 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري مستوى: 19.08 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.