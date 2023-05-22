سعر اليورو اليوم الإثنين 22-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الإثنين 22-5-2023 أمام الجنيه المصري على شاشات التداولات اللحظية بختام التعاملات في البنوك المحلية والأجنبية والإسلامية والتجاري، ليصل متوسط سعر وحدة النقد الأوروبية إلى 33.35 جنيه للشراء، مقابل 33.46 للبيع، بحسب آخر تحديث لسلة العملات الأجنبية والعربية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

وحافظ البنك الأهلي المصري على سعر

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك المصرف المتحد

اليوم أمام الجنيه في ختام تعاملاته عند 33.19 جنيه للشراء، و33.40 للبيع.

واستقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات ببنك المصرف المتحد عند مستويات 33.20 جنيه للشراء، 33.51 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وجاء سعر اليورو اليوم أمام الجنيه على شاشات التداولات اللحظية ببنك الإسكندرية عند 33.30 جنيه للشراء، و33.51 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه ببنك قناة السويس على نفس مستويات أمس عند 33.34 جنيه للشراء، و33.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وعرضت فروع بنك أبوظبي التجاري سعر اليورو أمام الجنيه نظيره المصري على الموقع الرسمي عند 33.30 جنيه للشراء، و33.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

ووصلت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق عند 33.19 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو داخل فروع البنك التجاري الدولي CIB في ختام تعاملاته عند 33.30 جنيه للشراء، و 33.52 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك SAIB

وعرضت فروع بنك الشركة المصرفية العربية SAIB سعر اليورو أمام الجنيه عند مستويات 33.31 جنيه للشراء، و33.52 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

ووصلت مستويات شراء وبيع سعر اليورو ببنك قطر الوطني الاهلي أمام الجنيه عند مستويات 33.30 جنيه للشراء، و33.51 للبيع.

سعر اليورو

سعر وحدة النقد الأوروبية – اليورو في بنك التنمية الصناعية

واستقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك التنمية الصناعية عند مستويات 33.23 جنيه للشراء، و33.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي

وحافظ سعر اليورو على مستواه أمام الجنيه داخل فروع المصرف العربي الدولي عند 33.37 جنيه، و33.48 جنيه، على التوالي.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

حافظ سعر اليورو على مستواه بفروع بنك التعمير والإسكان عند مستويات 33.34 جنيه للشراء، و33.51 جنيه للبيع.