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سعر اليورو اليوم الإثنين 22-3-2021 في البنوك المصرية

السعر يستقر عند 18.61 جنيه للشراء داخل البنك المركزي
‫محمود الصباغ‬‎ 11:44 ص, الأثنين, 22 مارس 21 11:44 ص, الأثنين, 22 مارس 21

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تباين سعراليورو اليوم ، في بداية التداولات اليوم الإثنين 22 مارس 2021، أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة مقارنة مع تعاملات أمس وسجل متوسط سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه داخل سوق الصرف 18.61 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية للشراء والبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، عند 18.58 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبدأ سعر صرف اليورو الأوروبي تداولاته في البنك الأهلي المصرى بتراجع مقابل الجنيه المصري، ليأتي عند مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

اليورو
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر اليورو في بنك HSBC

سجل سعر صرف اليورو اليوم، مقابل العملة المحلية المصرية، داخل فروع HSBC، عند 18.61 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

حققت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي اليوم مستوى 18.64 جنيه للشراء، 89 .18 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في بنك cib

ويتاح للعملاء الأفراد والشركات الحصول على اليورو الأوروبي من البنك التجاري الدولي أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية بسعر 18.58 جنيه للشراء و 18.74 جنيه للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

ويعرض بنك الإمارات دبي أعلى سعر صرف لليورو الأوروبي مقابل الجنيه في السوق المحلية عند 18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

ووفقاً لآخر تحديثات شركات الصرافة على العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري، جاء السعر خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند 18.75 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.

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أقل مستوى لليورو في مصر

ويقدم بنكا العربي الأفريقي والمصرف المتحد أقل مستوى للعملة الأوروبية في السوق المحلية مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.61 جنيه للشراء.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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