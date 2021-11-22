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سعر اليورو اليوم الإثنين 22-11-2021 في مصر

بحسب الرصد اليومي لجريدة المال
فاطمة إمام 11:12 ص, الأثنين, 22 نوفمبر 21 11:12 ص, الأثنين, 22 نوفمبر 21

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استقرت مستويات سعر اليورو اليوم الإثنين 22-11- 2021 ببداية التعاملات مقابل نظيره الجنيه المصري، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، طبقا للرصد اليومي الذي تجريه جريدة “المال” خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.677 جنيه للشراء، و17.791 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك، إلى مستوى 17.60 جنيه للشراء، و17.90 للبيع.

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اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه في بداية التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، 17.60 جنيه للشراء، و17.90 للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري في شركة مصر للصرافة، إلى مستوى 17.60 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت شاشات التداول اللحظي بالبنك الأهلي الكويتي سعر اليورو أمام نظيره الجنيه، عند مستوى 17.61 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

تداولت مستويات سعر شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 17.59 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

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بقلم فاطمة إمام

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