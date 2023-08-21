سعر اليورو اليوم الإثنين 21-8-2023 أمام الجنيه بختام التداولات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك داخل السوق المحلية ارتفاع شراء سعر اليورو اليوم الإثنين 21-8-2023 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات اليومية وفقدت أمام الجنيه المصري قرشًين فقط، في آخر تحديث لها، ليصل متوسط سعر عملة أوروبا الموحدة لـ 33.65 جنيه للشراء، 33.76 للبيع، وفقًا للصفحة الرسمية للبنك المركزي المصري المخصصة لمتوسط أسعار العملات في السوق المصرفية، وتقدم “المال” خلال السطور التالية مسحًا لمستويي شراء وبيع اليورو على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري إلى 33.42 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

سعر العملة الأوروبية فى بنك مصر

عرض بنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات عند 33.42 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك القاهرة

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل بنك القاهرة وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 33.53 جنيه للشراء، و33.68 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي الموحدة في البنك التجاري الدولي

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات في البنك التجاري الدولي عند 33.53 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

عرض موقع بنك الإسكندرية الإلكتروني سعر اليورو أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات عند 33.53 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبوظبي الإٍسلامي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي بختام التعاملات إلى 33.58 جنيه للشراء، و33.69 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك التعمير والإسكان

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل فروع بنك التعمير والإسكان سعر أمام الجنيه المصري عند 33.53 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي الموحدة في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك المصري الخليجي بختام التداولات 33.52 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك البركة

على صعيد البنوك الإسلامية.. جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري بختام التداولات عند 33.53 جنيه للشراء، و33.69 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض بنك قطر الوطني الأهلي- مصر سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 33.53 جنيه للشراء، و33.74 للبيع.