سعر اليورو اليوم الإثنين 21-6-2021 في البنوك المصرية

اليورو يشهد حالة من التباين داخل عدد من البنوك

افتتحت عدد من البنوك الأجنبية والمحلية وشركات الصرافة العاملة بالقطاع المصرفي سعر اليورو اليوم الإثنين 21-6-2021 مقابل الجنيه المصري على تباين بين الاستقرار والانخفاض على مستوى الشراء والبيع، وفقاً لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار تداول العملات بالمصارف الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقًا للمسح الذي تجريه البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري من داخل شبكات فروع البنوك، حيث جاءت على النحو التالي :

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية في بداية التعاملات الصباحية وصول سعر العملة الأوروبية مقابل نظيرة المحلي داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، إلى مستوى 18.47 جنيه للشراء و18.65 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية أخري، أعلنت شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بشبكة فرروع أكبر المصارف الحكومية البنك الأهلى المصرى خلال تعاملات اليوم عند مستوى 18.47 جنيه للشراء، و18.65 للبيع.

سعر اليورو اليوم في الصرافة

بحسب تقرير المال اليومي على أسعار العملات الأجنبية التي تقدمة خدمة لقرائها، حيث بلغت أسعار سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة عند 18.45 جنيه للشراء، و19.69 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وعلى صعيد مستويات بيع اليورو بالبنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق بلغت 18.73 جنيه للشراء، و19.21 للبيع، بحسب أخر تحديث على أسعار العملات داخل فروع البنوك.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفيما يخص سعر شراء وبيع اليورو الأوروربي أمام الجنيه في السوق المحلية، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية في مصرجاء عند مستويات 18.46 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

عند قيمة 19.01 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع،وصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

يعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى مستوى لشراء اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في القطاع المصرفي عند مستويات 18.63 جنيه للشراء.