سعر اليورو اليوم الإثنين 21-11-2022 فى نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين 21-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، انخفاضا يصل لأكثر من عشرين قرشا في أسعار الشراء والبيع، ووصل إلي 25.23 جنيه للشراء، و 25.31 جنيه للبيع ، طبقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصرى» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية، وفقا لشاشات التدوال اللحظية، والمواقع الرسمية لها.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامى

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري 25.08 جنيه للشراء، و 25.36 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصرى إلى 25.01 جنيه للشراء، و 25.36 للبيع.



سعر اليورو فى البنك المصرى الخليجى

بلغ سعر اليورو في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى 25.15 جنيه للشراء، 25.52 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلى القطرى

شهد سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصرى 25.00 جنيه للشراء، و 25.36 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

قدر سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بــ 25.00 جنيه للشراء، و 25.31 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى

حقق سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصرى 25.02 جنيه للشراء، و 25.36 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبى التجارى

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصرى 25.08 جنيه للشراء، و 25.33 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجارى الدولى

وصل سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري إلى 25.04 جنيه للشراء، و 25.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربى مقابل الجنيه المصرى 25.15 جنيه للشراء، و 25.46 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في ميد بنك

شهد سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصرى 24.98 جنيه للشراء 25.38 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

قدر سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى بــ 25.01 جنيه للشراء، و 25.37 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربى الدولى

حقق سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه المصري 25.00 جنيه للشراء، و 25.25 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، 25.00 جنيه للشراء، و 25.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

وصل سعر اليورو اليوم في بنك المشرق، أمام الجنيه المصرى إلى 25.05 جنيه للشراء، و 25.36 للبيع.