سعر اليورو اليوم الإثنين 21-11-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين 21-11-2022، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، 25.23 جنيه للشراء، و 25.31 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بالسوق المصرفية مقابل الجنيه المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن سعر عملة الاتحاد الأوروبي بحسب شاشات التداول اللحظية في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والإسلامية والعربية، بالإضافة إلى عدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في ميد بنك، إلى 24.98 جنيه للشراء، و 25.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

بلغ سعر اليورو في بنك سايب، مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 25.01 جنيه للشراء، و 25.37 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

أما سعر اليورو في بنك المشرق، سجل مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 25.05 جنيه للشراء، و 25.36 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وفي بنك أبوظبي التجاري، حقق سعر اليورو اليوم أمام الجنيه مستوى صرف عند: 25.08 جنيه للشراء، و 25.33 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 25.00 جنيه للشراء، 25.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر أمام الجنيه المصري، إل25.00 جنيه للشراء، و 25.31 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، سجل مستوى صرف عند: 25.01 جنيه للشراء، و 25.36 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 25.04 جنيه للشراء، و 25.37 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

أما سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، حقق مستوى صرف عند: 25.00 جنيه للشراء، و 25.25 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وعرض سعر اليورو أمام الجينه المصري، في بنك التنمية الصناعية، بـ 25.00 جنيه للشراء، و 25.36 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي، وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 25.15 جنيه للشراء، و 25.46 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، مستوى صرف عند: 24.98 جنيه للشراء، و 25.33 للبيع.