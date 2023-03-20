سعر اليورو اليوم الإثنين 20-3-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

شهد سعر
سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني
بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 32.79 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية
قدر سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 32.80 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
حقق سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 32.70 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
عرض سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 32.79 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس
سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري، 32.79 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
طرح سعر اليورو اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 32.69 جنيه للشراء، و 33.03 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري
شهد سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 32.79 جنيه للشراء، و 33.17 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري
وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 32.69 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 32.79 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
قدر سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي
حقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 32.76 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
عرض سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 32.90 جنيه للشراء، و 33.05 للبيع.