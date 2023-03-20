سعر اليورو اليوم الإثنين 20-3-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

شهد سعر

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الإثنين 20-3-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية، ارتفاعا للشراء من 8 لـ 18 قرشا، والبيع لـ 7 قروش، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر الصرف وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزى المصري» إلى 33.00 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة الاتحاد الأوروربي بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 32.79 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

قدر سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 32.80 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

حقق سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 32.70 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

عرض سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 32.79 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري، 32.79 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

طرح سعر اليورو اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 32.69 جنيه للشراء، و 33.03 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

شهد سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 32.79 جنيه للشراء، و 33.17 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 32.69 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 32.79 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدر سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بـ 32.93 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 32.76 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

عرض سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 32.90 جنيه للشراء، و 33.05 للبيع.