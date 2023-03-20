سعر اليورو اليوم الإثنين 20-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

اليوم الإثنين 20-3-2023، ببداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 32.89 جنيه للشراء، و 33.01 للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي عن متوسط أسعار العملات، وينشر موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي استنادًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سجل سعر

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 32.83 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

بينت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري، تحقيق سعر اليورو 32.70 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري، 32.83 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 32.79 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، 32.93 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأظهرت شاشات التداول في بنك الإسكندرية، وصول سعر اليورو اليوم 32.83 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.94 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكان والتعمير

وقدّر بنك الإسكان والتعمير، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.71 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

وعرض بنك البركة، سعر

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

أمام الجنيه المصري بـ 32.90 جنيه للشراء، 33.13 للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني، حقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.90 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

أما سعر اليورو في المصر المتحد، بلغ مستوى صرف عند: 32.70 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس، 32.79 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.