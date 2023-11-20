سعر اليورو اليوم الإثنين 20-11-2023 ببداية التعاملات

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين 20-11-2023 مستوى صرف مرتفع مقابل الجنيه المصري 33.63 جنيه للشراء، و33.75 للبيع، وذلك في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وبحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط سعر العملة الأوروبية.

وحرصا من جريدة “المال” على تقديم كل ما يهم القارئ ننشر في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف . وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك سايب، 33.62 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وحقق سعر اليورو في بنك القاهرة، 33.62 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وصل سعر اليورو في ميد بنك إلى 33.63 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وسجل سعر اليورو في بنك البركة، 33.62 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر اليورو أمام الجنيه بـ 33.62 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وطرح بنك قطر الوطني الأهلي، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.62 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر سعر أمام الجنيه المصري بـ 33.45 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو مستوى صرف 33.51 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

أما سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، حقق 33.62 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، بلغ 33.51 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول، 33.62 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وحقق سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، 33.62 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.