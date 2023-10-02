سعر اليورو اليوم الإثنين 2-10-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين 2-10-2023 مستوى صرف مستقر للشراء أمام الجنيه المصري بينما انخفض بالبيع في مستهل عمليات التداول بالبنوك العاملة في مصر عند: 32.60 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع، وفق متوسط سعر العملة الأوروبية في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

وتنشر بوابة جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف سعر بحسب شاشات التداول المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

بلغ سعر اليورو اليوم في ميد بنك، 32.33 جنيه للشراء، و 32.88 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك سايب

وحقق سعر اليورو في بنك سايب، 32.57 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري إلى 33.31 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، 32.57 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.57 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

أما سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند: 32.56 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وعرض بنك قطر الوطني الأهلي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.57 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وطرح مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.62 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم مصر

وقدّر بنك بلوم مصر، سعر مقابل الجنيه المصري بـ 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وصل سعر اليورو في بنك البركة إلى 32.57 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 32.57 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر اليورو في قناة السويس

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس، 32.74 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.