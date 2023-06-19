سعر اليورو اليوم الإثنين 19-6-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في بنك البركة

اليوم الإثنين 19-6-2023 استقرارا مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية بمتوسط صرف 33.71 جنيه للشراء، و33.83 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، بالبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة، ويقدر موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

حقق سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.72 جنيه للشراء، و33.87 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

قدر سعر اليورو في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري بـ 33.73 جنيه للشراء، و33.87 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.62 جنيه للشراء، و33.76 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.61 جنيه للشراء، و33.76 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

طرح سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بـ 33.64 جنيه للشراء، و34.01 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 33.72 جنيه للشراء، و33.87 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

عرض سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.72 جنيه للشراء، و33.88 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 33.61 جنيه للشراء، و33.76 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 33.68 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري إلى 33.72 جنيه للشراء، و33.87 للبيع.

حقق سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 33.62 جنيه للشراء، و33.87 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

قدر سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 33.71 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.