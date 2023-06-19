سعر اليورو اليوم الإثنين 19-6-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في بنك البركة
حقق سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.72 جنيه للشراء، و33.87 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة
قدر سعر اليورو في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري بـ 33.73 جنيه للشراء، و33.87 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.62 جنيه للشراء، و33.76 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.61 جنيه للشراء، و33.76 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك
طرح سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بـ 33.64 جنيه للشراء، و34.01 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
شهد سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 33.72 جنيه للشراء، و33.87 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
عرض سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.72 جنيه للشراء، و33.88 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 33.61 جنيه للشراء، و33.76 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
سجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 33.68 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي
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سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد
حقق سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 33.62 جنيه للشراء، و33.87 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
قدر سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 33.71 جنيه للشراء، و 33.88 للبيع.