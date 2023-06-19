سعر اليورو اليوم الإثنين 19-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

شهد سعر

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

اليوم الإثنين 19-6-2023 تبايناً بالشراء والبيع في ختام التعاملات البنكية طبقاً للمعروض بشاشات التداول ومواقع البنوك الإلكترونية الرسمية للبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي في مصر، وقدر البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي بـ 33.71 جنيه للشراء، مقابل 33.83 للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادر عنه بمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه، ويعرض موقع جريدة «المال» سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة بالبنوك المختلفة.

جاء سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس بقيمة: 33.65 جنيه للشراء، و33.87 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب

وبلغ سعر اليورو بماكينات الصراف الألي في بنك سايب قيمة: 33.65 جنيه للشراء، و33.88 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في ميد بنك

وأوضح موقع ميد بنك سعر اليورو بقيمة: 33.64 جنيه للشراء، و34.01 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك أبوظبي التجاري

وتوقف سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري عند: 33.65 جنيه للشراء، و33.87 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

ووصل سعر اليورو بشاشات التداول في بنك مصر إلى: 33.54 جنيه للشراء، و33.76 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي

ونشر في موقع بنك المصرف العربي الدولي سعر

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

بقيمة: 33.72 جنيه للشراء، و33.84 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

وعرض موقع بنك التنمية الصناعية سعر اليورو بقيمة: 33.54 جنيه للشراء، و33.76 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو بشاشات التداول في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 33.54 جنيه للشراء، و33.76 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك الاستثمار العربي

في حين قُدر سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 33.68 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ولفت موقع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر

اليوم بقيمة: 33.78 جنيه للشراء، و33.87 للبيع، مقابل الجنيه المصري.