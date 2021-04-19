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سعر اليورو اليوم الإثنين 19-4-2021 فى البنوك المصرية

يقدم بنك الإسكندرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق ، ليسجل 18.64 جنيه للشراء
أحمد الكومي 11:31 ص, الأثنين, 19 أبريل 21 11:31 ص, الأثنين, 19 أبريل 21

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استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم على نفس مستويات أمس الأحد، عند مستوى 18.72 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

وتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنية المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى ، عند 18.64 جنيه للشراء ، و 18.89 جنية للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى بنك مصر، 18.64 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك الأهلي المتحد

وفى البنك الأهلى المتحد عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.70 جنيه للشراء ، و 18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلي الكويتي

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه فى البنك الأهلي الكويتي عند 18.69 جنيه للشراء ، و 18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي الوطني، مستوى 18.68 جنيه للشراء ، و 18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل بنك البركة، مستوى 18.67 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

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اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم، عند 18.66 جنيه للشراء ، 18.91 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك المصري لتنمية الصادرات عند 18.70 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع.

أدنى مستوى لسعر اليورو في مصر

تداول بنك الإسكندرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق ، ليسجل 18.64 جنيه للشراء، و 18.85 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وسجل سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري فى تعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة، وتقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.64 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

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بقلم أحمد الكومي

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