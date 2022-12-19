وصل سعر اليورو اليوم الإثنين 19-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية إلى 26.07 جنيه للشراء، 26.16 للبيع، بحسب ما أظهره موقع البنك المركزي المصري، وحققت العملة الأوروبية أمس انخفاضًا ملحوظًا، وظلت عملة الإتحاد الأوروبي متفاوتة بين الصعود والهبوط طوال الأسابيع الماضية، وفي السطور القادمة تلقي جريدة المال الضوء على أبرز ما نشرته مواقع البنوك العاملة في مصر حول حركة صرف النقد الأجنبي أمام العملة المصرية.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 26.05 جنيه للشراء، 26.29 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر مقابل الجنيه المصري: 26.05 جنيه للشراء، 26.29 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 26.05 جنيه للشراء، 26.12 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 26.10 جنيه للشراء، 26.28 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 25.99 جنيه للشراء، 26.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 26.05 جنيه للشراء، 26.23 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 26.04 جنيه للشراء، 526.29 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 26.05 جنيه للشراء، 26.23 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصري: 26.05 جنيه للشراء، 26.32 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 26.10 جنيه للشراء، 26.23 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 26.04 جنيه للشراء، 26.25 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 26.08 جنيه للشراء، 26.32 للبيع.