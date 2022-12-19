سعر اليورو اليوم الإثنين 19-12-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو اليوم الإثنين 19-12-2022، انخفاضًا بمقدار قرش في الشراء من 4 إلى 12 قرشا في البيع، بنهاية التعاملات اليومية بالبنوك، مسجلًا 26.20 جنيه للشراء، و26.25 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا عن أسعار العملة الأوروبية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والإسلامية والعربية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، 26.11 جنيه للشراء، و26.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر، 26.07 جنيه للشراء، و26.31 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى 26.07 جنيه للشراء، و26.31 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر اليورو أمام الجنيه بـ 26.14 جنيه للشراء، و26.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر اليورو مقابل الجنيه بـ 26.08 جنيه للشراء، و26.37 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر اليورو أمام الجنيه بـ 26.16 جنيه للشراء، و 26.37 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وسجل سعر اليورو في ميد بنك، 25.99 جنيه للشراء، و 26.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وحقق سعر اليورو اليوم في بنك سايب، 26.09 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

وبلغ سعر اليورو في بنك المشرق، 26.10 جنيه للشراء، و 26.28 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري، إلى 26.08 جنيه للشراء، و 26.37 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر اليورو أمام الجنيه بـ 26.15 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وطرح بنك البركة، سعر اليورو مقابل الجنيه بـ 26.05 جنيه للشراء، و 26.26 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر اليورو أمام الجنيه بـ 26.08 جنيه للشراء، و 26.37 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 26.08 جنيه للشراء، و 26.37 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري، إلى 26.11 جنيه للشراء، و 26.37 للبيع.