سعر اليورو اليوم الإثنين 18-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

شهد سعر اليوم الإثنين 18-9-2023 تباين أمام عملة مصر المحلية للشراء والبيع في بداية التعاملات الصباحية مقارنة بأسعاره المعلنة أمس في البنوك، ليصل متوسط سعر صرف في مصر أمام الجنيه في السوق المحلية، عند مستوى 32.86 جنيه للشراء، 32.97 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المختص بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرية، وتقدم منصة المال الإلكترونية في تقريرها التالي آخر سعر للعملة الأوروبية في مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم داخل فروع البنك الأهلي المصري أمام العملة المحلية إلى 32.78 جنيه للشراء، 32.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

عرض بنك التعمير والإسكان سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية عند مستوى 32.89 جنيه للشراء، 33.03 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو أمام نظيره المصري في بداية التعاملات داخل البنك المصري الخليجي 32.88 جنيه للشراء، 33.04 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

جاء سعر في بداية التعاملات داخل البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى عند 32.89 جنيه للشراء، 33.04 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو داخل مصرف أبوظبي الإسلامي أمام عملة مصر المحلي 32.94 جنيه للشراء، 33.03 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

يعرض البنك الحكومي بنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات 32.78 جنيه للشراء، 32.92 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك الإسكندرية

في بداية التعاملات وصل سعر اليورو أمام الجنيه ببنك الإسكندرية عند 32.89 جنيه للشراء، 33.03 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو في بنك القاهرة أمام عملة مصر المحلية في بداية التعاملات إلى 32.89 جنيه للشراء، 33.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

عرض بنك بلوم مصر سعر اليورو في بداية التعاملات أمام الجنيه عند 32.88 جنيه للشراء، 33.04 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وصل اليورو اليوم على شاشات بنك قناة السويس أمام الجنيه إلى 32.89 جنيه للشراء، 33.03 للبيع.