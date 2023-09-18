سعر اليورو اليوم الإثنين 18-9-2023 أمام الجنيه في ختام التعاملات

تحرك سعر اليوم الإثنين 18-9-2023 بشكل طفيف على مستويي الشراء والبيع في ختام التعاملات على شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك، ومواقع الويب الرسمية الخاصة بها، ليصل متوسط في السوق الصرافة المحلية، عند مستوى 32.89 جنيه للشراء، 33.00 للبيع، بحسب التحديث الأخير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، لتقدم المال في التقرير التالي آخر مستوى لسعر عملة أوروبا الموحدة أمام نظيره الجنيه في السوق والتي جاءت عند:

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي CIB سعر أمام الجنيه المصري عند مستوى 32.89 جنيه للشراء، 33.04 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

جاء اليورو أمام نظيره المصري بموقع الويب الخاص ببنك قناة السويس عند 32.89 جنيه للشراء، 33.03 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

على مستوى البنوك الإسلامية.. جاء سعر اليورو أمام الجنيه بمصرف أبوظبي الإسلامي عند 32.94 جنيه للشراء، 33.03 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

أمام عملة مصر المحلية.. جاء سعر اليورو ببنك مصر في ختام التعاملات عند مستوى 32.77 جنيه للشراء، 32.93 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية إلى 32.89 جنيه للشراء، 33.03 للبيع.

سعر حدة النقد الأوروبية في بنك القاهرة

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك القاهرة على شاشات تداولات اللحظية عند 32.89 جنيه للشراء، 33.03 جنيه للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في البنك الأهلي المصري

أمام الجنيه المصري.. يعرض البنك الحكومي «البنك الأهلي» سعر اليورو الأوروبي في الختام عند 32.77 جنيه للشراء، 32.93 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

فيما جاء سعر اليورو أمام نظيره المصري على شاشات بنك التعمير والإسكان عند مستوى 32.89 جنيه للشراء، 33.03 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو بشاشات التداول الموجودة بفروع إيجي بنك في ختام التعاملات 32.88 جنيه للشراء، 33.04 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه بموقع بنك بلوم مصر الإلكتروني في الختام 32.88 جنيه للشراء، 33.04 للبيع.