سعر اليورو اليوم الإثنين 18 -7-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية حفاظ سعر اليورو على مستواه داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم الإثنين 18 يوليو 2022، أمام الجنيه المصري، وذلك بحسب تقرير المال الصباحي الذي تقدمه بشكل يومي؛ ليأتي سعر شراء اليورو بقيمة 19.78 جنيه، و19.96 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهر تقرير المال الصباحي استقرار سعر صرف اليورو على مستواه أمام الجنيه المصري داخل أكبر البنوك الحكومية بالسوق عند 19.28 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي بداية التعاملات الصباحية استقرر سعر اليورو بالبنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.26 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وعلى نفس مستويات أمس حافظ سعر شراء وبيع اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري عند 19.33 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجلت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق، 19.64 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه عند مستويات 19.26 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.28 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB

وحافظ سعر اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك SAIB، عند 19.64 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

وبلغت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه 19.26 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك بلوم.