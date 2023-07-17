سعر اليورو اليوم الإثنين 17-7-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات بنوك مصر

سجل سعر اليوم الإثنين 17-7-2023 بنهاية تعاملات البنوك 34.65 جنيه للشراء، مقابل 34.76 للبيع، طبقاً لما جاء بتقرير البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار العملات العربية والأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» في هذا التقرير سعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو المعروض بمواقع البنوك على شبكة الإنترنت وماكينات الصراف الألي وشاشات التداول بفروع المصارف المختلفة والذي أظهر تباين.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري قيمة: 34.48 جنيه للشراء، مقابل 34.70 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى: 34.48 جنيه للشراء، مقابل 34.69 للبيع، امام الجنيه المصري.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

شهد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي قيمة: 34.60 جنيه للشراء، مقابل 34.78 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة: 34.65 جنيه للشراء، مقابل 34.77 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

طُرح سعر في البنك المصري الخليجي بقيمة: 34.59 جنيه للشراء، مقابل 34.78 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك بلوم مصر

عُرض سعر اليورو في بنك بلوم مصر بقيمة: 34.32 جنيه للشراء، مقابل 34.56 للبيع، امام الجنيه المصري..

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

قُدر سعر اليورو في بنك الكويت الوطني بقيمة: 34.60 جنيه للشراء، مقابل 34.77 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

حقق سعر اليورو في المصرف المتحد قيمة 34.49 جنيه للشراء، مقابل 34.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس قيمة: 34.60 جنيه للشراء، مقابل 34.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

توقف سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي عند: 34.60 جنيه للشراء، مقابل 34.79 للبيع، امام الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

ثبت سعر اليوم في بنك الاستثمار العربي عند 34.58 جنيه للشراء، مقابل 34.80 للبيع.