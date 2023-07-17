سعر اليورو اليوم الإثنين 17-7-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليوم الإثنين 17-7-2023، تباينًا في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، محققًا مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 34.62 جنيه للشراء، و 34.74 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار الصرف بالبنك المركزي المصري، وتستعرض بوابة جريدة المال في التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 34.60 جنيه للشراء، و 34.77 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك البركة إلى 34.60 جنيه للشراء، و 34.77 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 34.60 جنيه للشراء، و 34.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 34.56 جنيه للشراء، و 34.80 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 34.45 جنيه للشراء، و 34.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني

وحقق سعر اليورو في بنك قطر الوطني، 34.48 جنيه للشراء، و 34.66 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وقدّر بنك الاستثمار العربي، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 34.58 جنيه للشراء، و 34.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 34.48 جنيه للشراء، و 34.66 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

أما سعر في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند: 34.59 جنيه للشراء، و 34.78 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

وشهد سعر اليورو في بنك القاهرة، مستوى صرف عند: 34.60 جنيه للشراء، و 34.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 34.60 جنيه للشراء، و 34.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر، 34.32 جنيه للشراء، و 34.56 للبيع.