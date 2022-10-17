ارتفع سعر اليورو اليوم الإثنين 17-10-2022 في نهاية التعاملات بمقدار 6 قروش في سعر الشراء، و5 قروش في سعر البيع بعدد من البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري 19.14 جنيه للشراء، و19.21 للبيع، بحسب التحديث الأخير الصادر على موقع البنك، ويرصد موقع «جريدة المال» أسعار صرف العملة الأوروبية، بحسب شاشات التداول اللحظية بعدد من فروع البنوك في مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.29 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر، 19.08 جنيه للشراء، و19.33 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 19.08 جنيه للشراء، و19.33 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو في بنك بلوم مصر، إلى 19.06 جنيه للشراء، و19.22 للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 19.12 جنيه للشراء، و19.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان، 19.10 جنيه للشراء، و19.25 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك العربي الأفريقي الدولي

حقق سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي، 19.08 جنيه للشراء، و19.23 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.31 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد 19.10 جنيه للشراء، و19.30 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، 19.10 جنيه للشراء، و19.25 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف العربي الدولي

وصل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، إلى 19.06 جنيه للشراء، و19.25 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول، 19.09 جنيه للشراء، و19.25 للبيع.