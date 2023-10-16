سعر اليورو اليوم الإثنين 16-10-2023 في ختام تعاملات بنوك مصر

حقق سعر اليوم الإثنين 16-10-2023 مستوى صرف متباين مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات البنكية، وجاء بقيمة 32.47 جنيه للشراء، و32.58 للبيع، وفقا لتحديثات البنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق المصرفية.

وترصد بوابة المال الإلكترونية أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة – يورو خلال التقرير التالي من خلال جولة بمواقع البنوك على شبكة الإنترنت، وشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي بالمصارف المختلفة.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 32.31 جنيه للشراء، و32.52 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، امام الجنيه المصري، 32.35 جنيه للشراء، و32.61 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه المصري، بختام عمليات التداول 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 32.31 جنيه للشراء، و32.52 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 32.42 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 32.40 جنيه للشراء، و32.63 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، عند اغلاق البنوك، 32.42 جنيه للشراء، و 32.57 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 32.42 جنيه للشراء، و32.63 للبيع

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 32.42 جنيه للشراء، و32.62 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 32.42 جنيه للشراء، و32.62 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليوم في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، بختام التعاملات البنكية، 32.42 جنيه للشراء، و32.62 للبيع.