سعر اليورو اليوم الإثنين 16-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

شهد سعر اليورو اليوم الإثنين 16-10-2023 تباينًا طفيفًا أمام الجنيه بمواقع البنوك الإلكترونية، إضافة إلى شاشات التداولات اللحظية، ليصل متوسط سعر عملة أوروبا الموحدة إلى 32.41 جنيه للشراء، و 32.52 للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات الأجنبية في السوق المصرفية، لتعرض “المال” في السطور التالية أسعار صرف الأوروبي على مستويات الشراء والبيع، ليأتي السعر عند:
سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي
عرض البنك البنك المصري الخلجي سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 32.40 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
كما أتاح بنك البركة سعر اليورو أمام الجنيه عند مستوى 32.42 جنيه للشراء، و 32.57 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي عند مستوى 32.42 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع
سعر اليورو في بنك القاهرة
على مستوى البنوك الحكومية عرض بنك القاهرة سعر أمام الجنيه عند 32.42 جنيه للشراء، و 32.57 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
وقدم أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 32.31 جنيه للشراء، و 32.46 للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي
فيما يخص بنك قطر الوطني الأهلي جاء سعر اليورو اليوم في بداية التعاملات عند 32.42 جنيه للشراء، و 32.57 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني
كما سجل سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل بنك الكويت الوطني 32.42 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي
في بداية التعاملات وصل سعر اليورو بموقع البنك الأهلي الكويتي الإلكتروني إلى 32.35 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع.
سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك بلوم
داخل فروع بنك بلوم جاء سعر اليورو أمام العملة المحلية ببداية التعاملات عند 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك مصر
استكمالا للبنوك الحكومية عرض بنك سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 32.31 جنيه للشراء، و 32.47 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
في ختام التقرير الصباحي.. عرض بنك الإسكندرية سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 32.42 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع.