سعر اليورو اليوم الإثنين 16-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

شهد سعر اليورو اليوم الإثنين 16-10-2023 تباينًا طفيفًا أمام الجنيه بمواقع البنوك الإلكترونية، إضافة إلى شاشات التداولات اللحظية، ليصل متوسط سعر عملة أوروبا الموحدة إلى 32.41 جنيه للشراء، و 32.52 للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات الأجنبية في السوق المصرفية، لتعرض “المال” في السطور التالية أسعار صرف الأوروبي على مستويات الشراء والبيع، ليأتي السعر عند:

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

عرض البنك البنك المصري الخلجي سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 32.40 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

كما أتاح بنك البركة سعر اليورو أمام الجنيه عند مستوى 32.42 جنيه للشراء، و 32.57 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي عند مستوى 32.42 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع

سعر اليورو في بنك القاهرة

على مستوى البنوك الحكومية عرض بنك القاهرة سعر أمام الجنيه عند 32.42 جنيه للشراء، و 32.57 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وقدم أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 32.31 جنيه للشراء، و 32.46 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

فيما يخص بنك قطر الوطني الأهلي جاء سعر اليورو اليوم في بداية التعاملات عند 32.42 جنيه للشراء، و 32.57 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

كما سجل سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل بنك الكويت الوطني 32.42 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

في بداية التعاملات وصل سعر اليورو بموقع البنك الأهلي الكويتي الإلكتروني إلى 32.35 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك بلوم

داخل فروع بنك بلوم جاء سعر اليورو أمام العملة المحلية ببداية التعاملات عند 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

استكمالا للبنوك الحكومية عرض بنك سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 32.31 جنيه للشراء، و 32.47 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

في ختام التقرير الصباحي.. عرض بنك الإسكندرية سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 32.42 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع.