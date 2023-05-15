سعر اليورو اليوم الإثنين 15-5-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات

شهد سعر

اليوم الإثنين 15-5-2023 مقابل الجنيه المصري، تراجعًا طفيفًا يتراوح من قرش في بعض البنوك وقرشين في البنوك الأخرى، ليصل السعر في ختام التعاملات إلى 33.45 جنيه للشراء، مقابل 33.57 للبيع، كمتوسط السعر داخل السوق، وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للببنك البنك المركزي المصري على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل العملة المصرية، وتستعرض جريدة «المال» من خلال موقعها الإلكترونى أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة – اليورو- المعروضة بشاشات التداول اللحظى المنتشرة بفروع البنوك.



وأظهر تقرير لموقع “إنفيستينج دوت كوم”، أن عملة أوروبا الموحدة شهدت هبوطا بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم، أمام نظائرها من سلة العملات الرئيسية، ليواصل تراجعه لليوم الثالث على التوالي أمام العملة الأمريكية، ليصل إلى أدنى مستوياته في 5 أسابيع.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

أظهرت التعاملات الختامية داخل البنوك وصول سعر

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك SAIB

اليوم أمام الجنيه المصري إلى 33.46 جنيه للشراء مقابل 33.82 للبيع.

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات داخل فروع بنك SAIB إلى مستويات 33.46 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك أبوظبي التجاري

وبلغت مستويات شراء وبيع سعر اليورو أمام الجنيه المصري على شاشات التداولات اللحظية ببنك أبوظبي التجاري عند: 33.45 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

عرض بنك كريدي أجريكول سعري شراء وبيع عملة أوروبا الموحدة أمام الجنيه عند مستويات 33.45 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

أظهر شاشات التداولات الصباحية داخل المصرف العربي الدولي اليورو عند مستويات 33.51 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

و تتيح فروع بنك التنمية الصناعية سعر اليورو أمام الجنيه عند مستويات 33.35 جنيه للشراء، و 33.52 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي الكويتي عند 33.49 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك الأهلي المصري

واستقرت عملة أوروبا الموحدة أمام نظيرها الجنيه المصري عند 33.35 جنيه ، و 33.54 على التوالي.

سعر اليورو في بنك مصر

وعرضت فروع بنك مصر اليورو أمام الجنيه المصري بسعر 33.35 جنيه للشراء ، و 33.52 للبيع .