سعر اليورو اليوم الإثنين 14-8-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات البنوك

انخفض سعر اليوم الإثنين 14-8-2023 مقابل الجنيه المصري لسعري الشراء والبيع، بنهاية التعاملات البنكية، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، وصل متوسط سعر صرف اليورو 33.72 جنيه للشراء، و33.84 للبيع، ومن خلال التقرير اليومي التالي يستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة أوروبا، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.52 جنيه للشراء، و33.80 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.56 جنيه للشراء، و33.80 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.70 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

عرض سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بسعر 33.67 جنيه للشراء، و33.91 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرض سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.77 جنيه للشراء، و33.89 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 33.62 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

قدر سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 33.71 جنيه للشراء، و33.89 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوربي في المصرف المتحد

أما سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري فسجل 33.54 جنيه للشراء، و33.91 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 33.70 جنيه للشراء، و33.91 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

طرح سعر في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 33.71 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.68 جنيه للشراء، و33.89 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري قدر بـ 33.54 جنيه للشراء، و34.01 للبيع.