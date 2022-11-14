انخفض سعر اليورو اليوم الإثنين 14-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، 14 قرشًا في سعريّ الشراء والبيع، بعد موجة ارتفاع حققها منتصف اليوم، وأظهر موقع البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر صرف العملة الأوروبية إلى 25.22 جنيه للشراء، و25.31 للبيع، وتستعرض جريدة المال بشكل دقيق ولحظة بلحظة حركة تداول العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 25.08 جنيه للشراء، 25.36 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 25.08 جنيه للشراء، 25.30 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 25.02 جنيه للشراء، 25.30 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 25.03 جنيه للشراء، 25.35 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 25.04 جنيه للشراء، 25.35 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 25.08 جنيه للشراء، 25.35 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 25.07 جنيه للشراء، 25.36 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 25.09 جنيه للشراء، 25.35 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 25.09 جنيه للشراء، 25.36 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 25.02 جنيه للشراء، 25.35 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 25.08 جنيه للشراء، 25.38 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 25.06 جنيه للشراء، 25.35 للبيع.