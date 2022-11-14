سعر اليورو اليوم الإثنين 14-11-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين 14-11-2022، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، 25.22 جنيه للشراء، و 25.31 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا بأسعار صرف عمة الاتحاد الأوروبي، بالبنوك الإسلامية والعربية والأجنبية والخاصة والحكومية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة بالأفرع، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الاستثمار العربي، مستوى صرف عند: 25.12 جنيه للشراء، و 25.34 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، مستوى صرف عند: 25.06 جنيه للشراء، و 25.33 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

أما سعر اليورو في بنك قناة السويس، سجل مستوى صرف عند: 25.07 جنيه للشراء، و 25.34 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في المصرف المتحد إلى 25.07 جنيه للشراء، و 25.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر اليورو أمام الجنيه المصري، بـ 25.07 جنيه للشراء، و 25.34 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في بنك البركة مستوى صرف عند: 24.33 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

عرض بنك بلوم مصر، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 25.07 جنيه للشراء، و 25.34 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنك المصري الخليجي إلى 25.14 جنيه للشراء، و 25.35 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 25.06 جنيه للشراء، و 25.28 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وحقق سعر اليورو في بنك مصر، مستوى صرف عند: 25.08 جنيه للشراء، و 25.30 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك أبوظبي التجاري

أما سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري، سجل مستوى صرف عند: 25.07 جنيه للشراء، و 25.34 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي وصل إلى 25.10 جنيه للشراء، و 25.34 للبيع.