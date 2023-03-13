سعر اليورو اليوم الإثنين 13-3-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

ارتفع سعر
سعر اليورو اليوم في ميد بنك
وطرح ميد بنك، سعر
سعر اليورو في المصرف المتحد
وبلغ سعر اليورو في المصرف المتحد، 32.75 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك المشرق
وفي بنك المشرق، حقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.84 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
وعرض بنك مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.74 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي
وصل سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي إلى 32.90 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 32.84 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية
وأما سعر اليورو في بنك الإسكندرية، سجل مستوى صرف عند: 32.84 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
وحقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.74 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري
وسجل سعر
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
وفي البنك المصري الخليجي، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.83 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.
سعر عملة أوروبا بنك البركة
وعرض بنك البركة، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.84 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
وصل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني إل 32.84 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.