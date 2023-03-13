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سعر اليورو اليوم الإثنين 13-3-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

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ارتفاع سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم الإثنين 13-3-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية
مايكل سمير

مايكل سمير

4:00 م, الأثنين, 13 مارس 23

ارتفع سعر

اليورو
اليوم الإثنين 13-3-2023، بنهاية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري، بمقدار 11 قرشا إلى 24 قرشا في سعري البيع والشراء في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ سجل متوسط السعر 32.89 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع في البنك المركزي المصري، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الأوروبية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

وطرح ميد بنك، سعر

اليورو
اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 32.83 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وبلغ سعر اليورو في المصرف المتحد، 32.75 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

وفي بنك المشرق، حقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.84 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.74 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي إلى 32.90 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 32.84 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وأما سعر اليورو في بنك الإسكندرية، سجل مستوى صرف عند: 32.84 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.74 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وسجل سعر

اليورو
في بنك أبوظبي التجاري، 32.84 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.83 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر عملة أوروبا بنك البركة

وعرض بنك البركة، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.84 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني إل 32.84 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

مايكل سمير

مايكل سمير

4:00 م, الأثنين, 13 مارس 23