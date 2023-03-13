سعر اليورو اليوم الإثنين 13-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
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سعر اليورو في بنك مصر
وبلغ سعر اليورو في بنك مصر، 32.74 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
وحقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 32.84 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية
وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 32.83 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.90 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان
وأما بنك التعمير والإسكان، حقق سعر اليورو اليوم مستوى صرف عند: 32.80 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي
وعرض البنك المصري الخليجي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.83 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.
سعر اليورو في بنك بلوم مصر
وطرح بنك بلوم مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ32.83 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
وقدّر بنك البركة، سعر
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
وسجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 32.62 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد
وبلغ سعر اليورو في المصرف المتحد، 32.75 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
وصل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس إلى 32.84 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.