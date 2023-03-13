سعر اليورو اليوم الإثنين 13-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الإثنين 13-3-2023، في بداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مستوى صرف عند: 32.82 جنيه للشراء، و 32.93 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك على مستوى الجمهورية.

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سعر اليورو في بنك مصر

اليوم في البنك الأهلي المصري، 32.74 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر، 32.74 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 32.84 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 32.83 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.90 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وأما بنك التعمير والإسكان، حقق سعر اليورو اليوم مستوى صرف عند: 32.80 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.83 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وطرح بنك بلوم مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ32.83 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

وقدّر بنك البركة، سعر

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

أمام الجنيه المصري بـ 32.84 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 32.62 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

وبلغ سعر اليورو في المصرف المتحد، 32.75 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس إلى 32.84 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.