سعر اليورو اليوم الإثنين 13-11-2023 ببداية التعاملات

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين 13-11-2023 تباينًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر العملة الأوروبية إلى 32.94 جنيه للشراء، و 33.05 للبيع في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف في بداية التعاملات اليومية في البنوك وفقًا لشاشات التداول المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، 32.95 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، 32.95 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وصل سعر اليورو في بنك سايب إلى 32.95 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.84 جنيه للشراء، و 32.97 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

أما سعر في بنك القاهرة، حقق مستوى صرف عند: 32.95 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وعرض بنك أبو ظبي التجاري، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ32.95 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وطرح بنك الإسكندرية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.95 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.84 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

وسجل سعر اليورو في ميد بنك، 32.90 جنيه للشراء، مقابل 33.13 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 32.87 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قطر الوطني الأهلي

وحقق سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، 32.95 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليوم في بنك الكويت الوطني إلى 32.95 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.