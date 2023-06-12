سعر اليورو اليوم الإثنين 12-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

تحرك سعر

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

اليوم الإثنين 12-6-2023 منخفضاً بقيم تتراوح ما بين 1- 11 قرشا مقابل الجنيه المصري بالشراء والبيع بختام عمليات التداول بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبلغ متوسط 33.21 جنيه للشراء، مقابل 33.31 للبيع، وفقاً لما جاء بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع «المال» أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي وفقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي وماكينات الصراف الألي.

وصل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد بختام التعاملات ، مقابل الجنيه إلى: 33.01 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي التجاري

جاء سعر اليورو في مصرف أبو ظبي التجاري، طبقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي، مقابل الجنيه بقيمة: 33.11 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

شهد سعر اليورو فى بنك مصر، بنهاية التداول، مقابل الجنيه المصري استقراراً عند: 33.00 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك البركة

بلغ سعر

سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك التجاري الدولي

في بنك البركة، وفقاً للمعروض بماكينات الصراف الألي، مقابل الجنيه: 33.11 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.

عرض موقع البنك التجاري الدولي على شبكة الانترنت، سعر اليورو، مقابل الجنيه بقيمة: 33.11 جنيه للشراء، 33.38 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

طرحت شاشات التداول اللحظي سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه بقيمة: 33.11 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ثبت سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه عند: 33.16 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

جاء سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى وفقاً لشاشات التداول اللحظي، مقابل الجنيه بقيمة: 33.00 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول مصر

وصل سعر

اليوم في بنك كريدي اجريكول مصر بختام التعاملات، مقابل الجنيه إلى: 33.11 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.