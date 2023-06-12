سعر اليورو اليوم الإثنين 12-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

تحرك سعر
سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد
وصل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد بختام التعاملات ، مقابل الجنيه إلى: 33.01 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي التجاري
جاء سعر اليورو في مصرف أبو ظبي التجاري، طبقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي، مقابل الجنيه بقيمة: 33.11 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
شهد سعر اليورو فى بنك مصر، بنهاية التداول، مقابل الجنيه المصري استقراراً عند: 33.00 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.
سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك البركة
بلغ سعر
سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك التجاري الدولي
عرض موقع البنك التجاري الدولي على شبكة الانترنت، سعر اليورو، مقابل الجنيه بقيمة: 33.11 جنيه للشراء، 33.38 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية
طرحت شاشات التداول اللحظي سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه بقيمة: 33.11 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
ثبت سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه عند: 33.16 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
جاء سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى وفقاً لشاشات التداول اللحظي، مقابل الجنيه بقيمة: 33.00 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول مصر
وصل سعر