سعر اليورو اليوم الإثنين 12-4-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم على نفس مستويات أمس، عند مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.70 للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التذبذب على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند 18.55 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

ويتداول سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى بنك مصر، عند 18.56 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى المصرف العربى الدولى

وفى المصرف العربى الدولى عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.58 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه فى البنك التجارى الدولى عند 18.57 جنيه للشراء، و 18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المتحد

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي المتحد، عند مستوى 18.58 جنيه للشراء، و 18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني عند 18.58 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم

أعلى مستوى لليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك الأهلي الكويتي، عند 18.61 جنيه للشراء، و 18.74 جنيه للبيع.

أدني مستوى لليورو في مصر

تدول بنك مصر إيران للتنمية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.51 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وسجل سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة مستقرا وتقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.56 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.